Latest Zimbabwe sanctions list

The European Union on Friday de-listed 51 Zimbabweans, 20 companies from the much hated sanctions list but President Robert Mugabe would celebrate his 88th birthday under the sanctions yoke.

However, the list include two dead Zanu PF members retired general, Solomon Mujuru and former Harare governor David Karimanzira.

Mugabe insists the sanctions are illegal and blames the country’s economic collapse on the restrictions.

Notable names struck off are that of Justice Minister Patrick Chinamasa and Foreign Minister Simbarashe Mumbengegwi, former Information Minister Sikhanyiso Ndlovu, former Midlands governor July Moyo, Jocelyn Chiwenga, Tshinga Dube, George Chiweshe, Herbert Nkala, filthy rich businessmen Conrad Muller Rautenbach and John Arnold Bredenkamp.

The rest are lightweights.

The six state media journalists are Caesar Zvayi and Munyaradzi Huni, Pikirayi Deketeke, Reuben Barwe, Judith Makwanya, freelancer Musorowegomo Mukosi.

The companies are not well known.

Full list

Name (and any aliases) Number in Council Decision 2011/101/CFSP

• Barwe, Reuben 3

• Bredenkamp, John Arnold 5

• Chimbudzi, Alice 15

• Chimedza, Paul 16

• Chimutengwende, Chenhamo Chekezha 17

• Chinamasa, Monica 18

• Chiremba, Mirirai 24

• Chitakunye, Eliphas 25

• Chiwenga, Jocelyn 27

• Chiwewe, Willard 29

• Chiwese, George 28

• Deketeke, Pikirayi 31

• Dube, Tshinga Judge 33

• Gumbo, Rugare Eleck Ngidi 36

• Hungwe, Josaya (a.k.a. Josiah) Dunira 39

• Huni, Munyaradzi 40

• Karimanzira, David Ishemunyoro Godi 43

• Kazembe, Joyce Laetitia 46

• Kereke, Munyaradzi 47

• Mahoso, Tafataona 58

• Makwanya, Judith 59

• Makwavarara, Sekesai 60

• Manyonda, Kenneth Vhundukai 63

• Matanyaire, Munyaradzi 67

• Mavhaire, Dzikamai 72

• Mbiriri, Partson 73

• Mombeshora, Millicent Sibongile 79

• Moyo, July Gabarari 82

• Muchechetere, Happison 88

• Mudzvova, Paul 96

• Mugabe, Leo 98

• Mujuru, Solomon T.R. 101

• Mukosi, Musoro Wegomo 102

• Mumbengegwi, Samuel Creighton 104

• Mutasa, Gertrude 110

• Mutasa, Justin Mutsawehuni 111

• Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza 114

• Muzenda, Tsitsi V. 116

• Muzonzini, Elisha 117

• Ncube, Abedinico 120

• Ndlovu, Sikhanyiso 121

• Nkala, Herbert 124

• Nyawani, Misheck 128

• Patel, Bharat 132

• Rautenbach, Muller Conrad (a.k.a. Billy) 134

• Sakabuya, Morris 138

• Samkange, Nelson Tapera Crispen 140

• Sandi, Eunice Moyo 141

• Shumba, Isaiah Masvayamwando 148

• Utete, Charles 159

• Zvayi, Caesar 163

ENTITIES (20)

• Alpha International (PVT) Ltd

• Breco (Asia Pacific) Ltd

• Breco (Eastern Europe) Ltd

• Breco (South Africa) Ltd

• Breco (UK) Ltd

• Breco Group

• Breco International

• Breco Nominees Ltd

• Breco Services Ltd

• Corybantes Ltd

• Echo Delta Holdings

• Masters International Ltd

• Ndlovu Motorways

• Piedmont (UK) Ltd

• Raceview Enterprises

• Ridgepoint Overseas Developments Ltd (a.k.a. Ridgepoint Overseas Developments Ltd)

• Scottlee Holdings (PVT) Ltd

• Scottlee Resorts Ltd

• Timpani Export Ltd

• Tremalt Ltd

